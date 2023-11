Santa Marina di Salina, dopo 24 ore torna la luce a Lingua

A Lingua, frazione di Santa Marina Salina, dopo 24 ore è tornata finalmente la luce. «In tutta la frazione - segnala il sindaco Domenico Arabia - è stata ripristinata la corrente elettrica. Sono state 24 ore di duro lavoro da parte delle squadre che sono intervenute. Sento il dovere di ringraziare la squadra Enel capitanata da Mario Casamento, la ditta Idroeletteoternoimpianti di Claudio Rando, Glentor escursioni per tutte le isole Eolie di Angelo Zavone e la ditta Salina costruzioni di Antonio Zampetti e il sempre presente Elio Benenati, che hanno reso possibile ieri l’installazione del primo gruppo elettrogeno. Ringrazio la società Caronte&Tourist e la prefettura di Messina che hanno permesso in data odierna di fare arrivare il gruppo elettrogeno che è stato poi messo in funzione». Mi dispiace che una parte di Lingua - aggiunge - abbia dovuto attendere oltre 24 ore per poter avere nuovamente la corrente elettrica ma, a causa del maltempo i tempi si sono protratti e non era possibile attuare altre soluzioni, e mi dispiace se con qualcuno posso essere sembrato duro, ma purtroppo la risoluzione di questo genere di problematiche non dipendono dal Comune, né io potevo avere soluzioni alternative a ciò che l’Enel stava attuando».

E conclude: «Con l’Enel adesso dovremo metterci a tavolino e pianificare il controllo di tutti i pali che collegano le frazioni per evitare in futuro problemi simili, chiedendo al contempo che tali cavi siano interrati. E ringrazio tutti per la pazienza avuta in queste ultime ventiquattrore».

Foto notiziarioeolie.it