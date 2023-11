Santa Marina, il borgo di Lingua al buio per un guasto Enel

Da 24 ore il borgo marinaro di Lingua, nel Comune di Santa Marina, per un guasto nell’impianto gestito dall’Enel è privo di energia elettrica.

Il sindaco Domenico Arabia si era subito attivato facendo installare un impianto elettrogeno dai tecnici, ma non è riuscito ad alimentare tutta la borgata. Anche oggi la zona Nero è ancora senza fornitura elettrica.

Il primo cittadino si è anche messo in contatto con la prefettura considerato che le condizioni meteo marine sono migliorate e da Milazzo (oltre gli aliscafi) è partita la nave Isola di Stromboli della Siremar cha ha raggiunto Salina e anche Vulcano e Lipari. A bordo un altro impianto elettrogeno. Immediatamente i tecnici dell’Enel si sono messi al lavoro per installare l’impianto elettrogeno, in modo tale da dare di nuovo l’elettrificazione agli isolani.

Foto notiziarioeolie.it