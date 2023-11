Paura sull'autostrada Messina-Catania: una macchina va a fuoco, traffico bloccato

Paura sulla A/18 Messina-Catania: una macchina è stata avvolta dalle fiamme mentre era in marcia. È successo nel tratto tra Acireale e Giarre, al chilometro 62+700, in direzione di Messina, dove già nelle scorse ore si erano registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione in seguito a un mezzo pesante in panne.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli uomini del Cas, il Consorzio autostrade siciliane, e gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Chi era alla guida del mezzo è riuscito a mettersi in salvo, abbandonando l'auto non appena ha notato la presenza del fumo.

Ore di passione per gli automobilisti che stavano percorrendo l'arteria autostradale: «Se prendete l'A/18 in direzione Messina preparatevi a lunghe e interminabili file. Il viaggio della speranza continua, tra lavori in corso e incidenti». Risale soltanto a ieri, lunedì 27 novembre, infatti, l'ennesimo incidente. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto e una persona è rimasta ferita.

Pochi giorni fa un altro scontro: si è verificato tra un tir e una macchina nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, anche in questo caso verso Messina. Il mezzo pesante era entrato in contatto con una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia per poi finire la propria corsa contro lo spartitraffico che separa le due carreggiate.