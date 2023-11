Lipari, ormeggi abusivi a Marina Corta: sequestrati i campi di boe, nove indagati

A Marina Corta di Lipari collocato un campo di boe abusivo, la guardia costiera di Lipari lo sequestra. Vi sono anche nove indagati.

Nella mattinata, dopo un'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, i militari dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della procura guidata dal capo Giuseppe Verzera e riguarda nove rappresentanti legali di società, che operano nel settore nautico e che avrebbero realizzato sistemi di ormeggio sul fondale marino e nello specchio d'acqua a due passi dalla piazzetta della movida estiva.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che gli operatori economici che esercitano l’attività di locazione e noleggio di unità da diporto, in assenza di specifica concessione demaniale marittima, ovvero di provvedimenti autorizzativi temporanei per il mantenimento di un campo boe, occupavano abusivamente il pubblico demanio marittimo, mediante la messa in opera di sistemi di ormeggio, e arrecando, anche pericolo per la sicurezza della navigazione.

Sul fondale marino collocati blocchi di cemento armato, sommersi nel sedimento sabbioso e adagiati sullo stesso fondo con catene, cime e boe.Contestualmente, è stata notificata informazione di garanzia e sul diritto alla difesa, poiché ponevano in essere reati in concorso tra loro.