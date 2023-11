Isole Eolie sferzate da venti e mareggiate, il porto di Flicudi sommerso. Il video

Alle Eolie continua l'odissea dell'isolamento con mareggiate violentissime. Stavolta è stato sommerso il porto di Filicudi, in località Pecorini che dovrebbe essere lo scalo alternativo. Le Eolie sono isolate da due giorni. Ieri solamente nelle prime ore della mattinata hanno viaggiato nave e aliscafo della Siremar e della Liberty Lines.

Il vento soffia forte da ovest e nella nottata ha anche raggiunto i 40 chilometri orari. Gli impiegati comunali sono al lavoro anche con ruspe per ripulire strade e piazze da terriccio, sabbia e ciottoli riversati dai marosi.

Per le isole minori (Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi) e soprattutto per i malcapitati abitanti molti dei quali si sono trasferiti a Milazzo e dintorni, è la settimana di passione.

Le attività commerciali e turistiche sono quasi tutte chiuse. Disagi nelle scuole, all’ospedale e negli uffici pubblici per l’arrivo degli impiegati pendolari. E anche dei camions con le derrate alimentari.

Da domani le condizioni meteo marine dovrebbero iniziare a migliorare.

Foto e video notiziarioeolie.it