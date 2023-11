Messina, incendio nell'area che ospita il presepe di Castanea: distrutti i capannoni

Un incendio è divampato all'interno dell'area dove ogni anno viene allestito il presepe di Castanea. Ad andare a fuoco, un'area di circa 400 metri quadri dove erano presenti diverse strutture in legno.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte e, dopo un lungo intervento di alcune ore, hanno spento l'incendio, per poi mettere in sicurezza l'intera zona. Le strutture in legno che sono andate completamente distrutte, mentre la grotta non è stata danneggiata.

All'origine dell'incendio ci sarebbe un cortocircuito che avrebbe generato le fiamme. Adesso è in corso la conta dei danni, il presidente dell'associazione Giovanna d'Arco, Tonino Spanò, ha rassicurato e in giornata illustrerà la situazione. Nelle prossime ore l'area verrà ripulita. La cosa certa è che non vi è alcun alcun rischio per l'attesa manifestazione natalizia che ogni anno porta migliaia di visitatori.