«Mi servono 4 mila euro»: tenta di raggirare un'anziana a Messina, ma il vicino di casa sventa la truffa

Stava rischiando di finire nella rete di un truffatore, ma un vicino di casa l'ha bloccata giusto in tempo. Protagonista della vicenda una donna di 101 anni a Messina, che pur di dare una mano a colui che credeva essere il suo amico, stava per sborsare più di quattromila euro. L'anziana è stata contattata telefonicamente a casa, da un uomo che ha finto di conoscere il suo vicino di casa, una persona a cui la signora è molto legata.

Ha detto che l'uomo era finito nei guai, che si trovava nella caserma dei carabinieri e che sarebbero serviti circa 4800 euro per farlo tornare a casa. L'anziana, dispiaciuta e in grande apprensione per l'amico, ha a quel punto cercato di raccogliere più soldi in contanti possibili. Non ne aveva a sufficienza, avrebbe così anche aggiunto un prezioso anello, da consegnare a una persone che l'avrebbe raggiunta davanti al portone del palazzo.

Insomma, il truffatore aveva pensato a tutto. Ma non aveva forse considerato che la sua vittima avrebbe potuto parlare con qualcuno di quello che stava succedendo. Durante il tragitto per raggiungere il portone, infatti, l'anziana ha incontrato un altro vicino di casa a cui ha detto delle difficoltà in cui l'amico in comune si trovava e che stava cercando di aiutarlo

A quel punto è venuto a galla il raggiro: il vicino di casa l'ha bloccata, le ha spiegato che non c'era alcun problema e che stava per dare quei soldi a un malvivente. Quest'ultimo è ora ricercato dalla polizia, alla quale la signora si è rivolta. Le indagini per rintracciarlo sono in corso e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato l'uomo vicino al palazzo in cui avrebbe dovuto ritirare il denaro.