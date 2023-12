Mistretta, fermato dopo aver innescato un incendio

I carabinieri a Mistretta hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 73 anni accusato di incendio boschivo aggravato. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione di incendi dolosi, hanno notato una colonna di fumo e delle fiamme elevarsi da una zona rurale coperta da macchia mediterranea in contrada Piano Rose di Mistretta ed hanno bloccato l’uomo mentre alla guida della sua autovettura si stava allontanando dal luogo dell’incendio. Nella sua vettura hanno trovato e sequestrato un cannello a gas, tre accendini e della carta utilizzata come mezzo di innesco per appiccare i vari focolai da cui poi si è propagato l’incendio.

I carabinieri hanno riconosciuto l’uomo intento ad appiccare il fuoco grazie ad un cannocchiale multifocale in grado di vedere finanche a un km di lontananza.