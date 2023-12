Rocca di Capri Leone, si sente male e batte la testa: muore un autotrasportatore di 52 anni

Stava lavorando quando si è sentito male ed è caduto per terra, battendo la testa. Tragedia a Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina, dove ha perso la vita un autotrasportatore originario della provincia di Catania di 52 anni. G.T stava effettuando alcune operazioni di scarico di materiale edile in un deposito privato, per conto della ditta di cui era dipendente, quando si è sentito male.

A quel punto avrebbe perso l'equilibrio, poi l'impatto con il suolo e il decesso. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme al 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e il medico legale, che ha eseguito una prima ispezione cadaverica. In corso anche gli accertamenti del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro.

L'ultimo incidente sul lavoro che è costato la vita a un operaio risale soltanto a sei giorni fa. Un uomo di 71 anni, Giovanni Re, è morto a Comiso, rimanendo schiacciato in seguito al crollo di un muro di recinzione. Insieme a un'altra persona, rimasto illesa, stava effettuando dei lavori all’interno di una proprietà privata.