Messina, incidente a Mili Marina: ciclista investito da un'auto sulla statale 114 e trasportato in ospedale

Ancora un ciclista investito da un'auto in Sicilia. L'incidente, questa volta, è avvenuto sulla strada statale 114, intorno alle 9.30 di oggi (8 dicembre). Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava pedalando all'altezza di Mili Marina, frazione di Messina che si trova a circa 10 chilometri dal centro cittadino, quando, per cause in corso d'accertamento, è stato colpito da un'autovettura.

L'automobilista si è prontamente fermato per prestare i soccorsi, contattando il 118. Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. È costantemente monitorato, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono giunte anche le squadre dell'Anas e gli agenti di polizia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e per gestire il traffico. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, la prognosi, inizialmente riservata, è stata poi sciolta.

Pochi giorni fa, a Caltagirone, un ciclista era rimasto coinvolto in un incidente stradale, nei pressi della seconda rotatoria di via Cristoforo Colombo, in uscita dal centro abitato.