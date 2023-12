Taormina, rissa in strada per l'affitto di un appartamento: ferito con un coltello un uomo di 54 anni

Un litigio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri (7 dicembre) a Mazzeo (nella foto), frazione di Taormina. A scontrarsi una coppia di stranieri e un paio di italiani, che se le sono date di santa ragione in strada, al confine con Letojanni. Durante la colluttazione è spuntato anche un coltello e uno straniero di 54 anni è stato colpito di striscio, rimanendo ferito in modo non grave.

A scatenare la baruffa sarebbero motivi legati all’affitto di un’abitazione, concessa da un sessantenne del posto ad una coppia di stranieri: dalle parole si è arrivati alle mani e a picchiarsi sono stati in particolare i due uomini, tra le urla di quanti si trovavano vicino a loro, con l’affittuario che ha avuto la peggio, subendo il colpo di arma bianca.

Scattato l’allarme, sono giunti sul posto polizia e carabinieri. Gli agenti del commissariato di Taormina hanno identificato le persone coinvolte nel litigio e fatto intervenire due ambulanze del 118, che hanno poi condotto almeno tre persone in ospedale per accertamenti sulle loro condizioni di salute. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. La polizia ha avviato le indagini per stabilire il movente della baruffa e le condotte dei protagonisti della violenta colluttazione.