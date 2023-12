Mare mosso alle Eolie, a Lipari la nave dei rifiuti ha dovuto lasciare la banchina

Alle Eolie il vento da Levante per la precarietà delle strutture portuali mette in crisi i collegamenti marittimi. La nave della Green Fleet, dei rifiuti, ha dovuto lasciare la banchina di Sottomonastero a Lipari che è flagellata dai marosi. Gli aliscafi della Liberty Lines che garantiscono tra non poche difficoltà le corse per Milazzo, attraccano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Ma qualche corsa dalla città mamertina anche per Vulcano, Lipari e Salina è stata sospesa.

Interrotti i collegamenti con le isole minori. Per Stromboli e Panarea in qualche corsa si viaggia con riserva per i rischi nell’attracco. Per le navi sospesa la corsa da Milazzo delle 7. La Laurana mancherà per una decina di giorni per problemi igienico-sanitari. Passeggeri e mezzi hanno anticipato la partenza nel cuore della notte: alle 2,05 e da Vulcano alle 3,40 con arrivo in terraferma intorno alle 4,30. A Canneto la violenta mareggiata ha invaso ancora una volta il lungomare. Calandra è intrasintabile per i marosi.

Video notiziarioeolie.it