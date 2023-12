Vandalizzato con croci nere il murales della polizia a Messina, indagini in corso

Il murales della polizia di Stato di viale Giostra, realizzato lo scorso anno dai ragazzi del liceo artistico Basile a Messina, è stato vandalizzato la scorsa notte. Sull’episodio che ha indignato la popolazione e le forze politiche, sono in corso indagini. Sul murale sono state disegnate croci nere e una linea sulla scritta «Polizia di Stato», come a volerla cancellare.

Il presidente della quinta municipalità, Raffaele Verso, ha diramato una nota a nome di tutti i consiglieri, parlando di «grave e inaccettabile gesto di vandalismo» e auspicando «l’immediato intervento delle forze dell’ordine e politiche della città».

Per il sindaco Federico Basile si tratta di «un gesto grave che va oltre l’atto vandalico», perché il murales «raffigura il tricolore e un agente con accanto cittadini di varie età e intende veicolare il messaggio del dialogo tra gli uomini in divisa e le persone comuni. Il visibile disprezzo delle regole genera fenomeni come questo, e non basta condannarli ma occorre impegnarsi per sensibilizzare e far maturare una coscienza civica nelle scuole e nelle famiglie».