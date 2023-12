Messina, le luci dell'albero vanno in tilt e provocano un incendio in casa: paura in via Vittorio Veneto

Prima il fumo, poi le fiamme che hanno rapidamente invaso tutto l'appartamento. Paura a Messina per un incendio divampato in un'abitazione di via Vittorio Veneto: a provocarlo sarebbero state le luci dell'albero di Natale andate in tilt. Chi si trovava in casa ha avvertito un forte odore di bruciato che proveniva dalla stanza in cui si trovavano gli addobbi: in pochi minuti l'incendio si è diffuso e ha distrutto anche gli arredi.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno prima di tutto messo in salvo chi abita nell'appartamento. Per precauzione, in via Vittorio Veneto è giunta anche un'ambulanza del 118, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. L'incendio è stato domato, ma si dovranno adesso valutare le condizioni dell'immobile.

Sul posto anche una volante della polizia: l'area è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza e si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. In base ai primi accertamenti le catene delle luci collocate sull'albero sarebbero andate in cortocircuito, innescando le fiamme. Ulteriori accertamenti sono in corso.