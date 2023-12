Messina, motociclista tenta di evitare un'auto e finisce contro lo spartitraffico: un ferito

Ancora un incidente stradale a Messina. Un uomo, in sella al proprio scooter, stava transitando da via Tommaso Cannizzaro, quando, per cause in corso d'accertamento, è finito su un cordolo spartitraffico rimanendo ferito.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, intorno alle 9, avrebbe compiuto una manovra per evitare di urtare un'auto ed invece ha perso il controllo del mezzo, andando a finire sul cordolo. È caduto rovinosamente a terra.

I passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'uomo presso l'ospedale Piemonte dove è stato sottoposto ad altri accertamenti.

Sul posto è giunta anche la polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso e gestito il traffico. Secondo una prima ricostruzione non ci sono altri mezzi coinvolti.