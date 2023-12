Paura a Giardini Naxos: si apre una grossa voragine sul lungomare

Paura sul lungomare di Giardini Naxos, dove si è aperta una grossa voragine. Il cedimento si è verificato all'improvviso: la piattaforma di cemento a ridosso del muro di sostegno è crollata e la pavimentazione è scivolata all'interno. Le conseguenze potevano essere gravissime, visto che il lungomare della nota località del Messinese è quotidianamente percorso da cittadini e tantissimi turisti che lo affollano anche in inverno.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i tecnici del Comune che hanno effettuato un sopralluogo e messo in sicurezza l'area, vietandola al transito. Saranno necessari ulteriori accertamenti per proseguire con un intervento di ripristino. Verifiche in corso, inoltre, sulle casue del cedimento.

Un episodio simile a quello avvenuto tempo fa sul lungomare di Maria Teresa Riva, sempre in provincia di Messina. Una enorme voragine si aprì sulla paviemntazione e soltanto dopo molti mesi l'area fu rimessa in sicurezza.