Furto e contrabbando di carburante al porto di Milazzo: 24 vicini al processo

I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di 24 persone nell’ambito dell’inchiesta su furto e contrabbando di carburante sottratto da rimorchiatori nel porto di Milazzo. I capi d’imputazione riguardano circa 700 episodi illeciti emersi da indagini eseguite dalle fiamme gialle della compagnia di Milazzo che si sono avvalse anche di intercettazioni e di video.

Secondo l’accusa, in successione, i marittimi trafugavano il carburante, utilizzando taniche e contenitori vari, per destinarlo ad altri usi non consentiti. Durante le perquisizioni disposte dalla procura, nel luglio scorso, i militari della guardia di finanza hanno sequestrato parte del carburante illecitamente sottratto e i contenitori utilizzati per l’occultamento.