Incidente sull'A20 nei pressi di Milazzo: auto sbanda e si ribalta, ferite una donna e la figlia

Nuovo incidente in autostrada nel Messinese: un'auto Citroen si è ribaltata intorno alle 8 sull'A20 tra gli svincoli di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante, che viaggiava insieme alla figlia seduta nel posto passeggero, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, finendo contro lo spartitraffico. Sia la conducente che la giovane donna a fianco sono rimaste ferite.

La conducente ha riportato lievi ferite insieme alla figlia che viaggiava come passeggero. Gli altri automobilisti che stavano percorrendo l'A20 hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure alle due ferite per poi trasportarle in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Inevitabili i problemi alla viabilità, con lunghe code.