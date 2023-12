Incendio a Messina, a fuoco un capannone con rottami

Un incendio di vaste proporzioni, divampato ieri sera in un capannone in via Stazione nel quartiere di Contesse a Messina, ancora non è stato spento completamente. I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta anche questa mattina.

Ad andare a fuoco una struttura contenente rottami. Sul luogo dell'incendio sono giunte le squadre provenienti dalla centrale dei vigili del fuoco con autopompa serbatoio e autobotte.

Dopo che verranno ultimati gli interventi di spegnimento si procederà con i lavori di bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Non si conosce ancora l'ammontare dei danni.

Verrà anche effettuato un controllo dell'intera zona per capire da dove sia divampato l'incendio e cosa lo abbia provocato.