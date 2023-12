Autostrada Messina-Palermo, nuovi lavori e corsia ridotta per un mese: ecco dove

Nuovi disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere l'autostrada A/20 Messina-Palermo. Da domani (27 dicembre) e fino al prossimo 31 gennaio verranno effettuati lavori provvisionali sugli appoggi delle spalle mobili del viadotto Petraria in entrambe le carreggiate. A comunicarlo è Autostrade Siciliane. La società ha informato che per un intero mese occorrerà parzializzare la corsia di sorpasso per permettere il regolare svolgimento delle operazioni da parte degli operai.

Il tratto interessato

Dalle 7 del 27 dicembre fino alle 24 del prossimo 31 gennaio 2024, la parzializzazione avverrà nella corsia di sorpasso tra il chilometro 128+000 e il chilometro 129+800, in direzione Palermo tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. Disagi, dunque, per chi si troverà a dover transitare per un mese sull'asse viario.

Le altre chiusure

Autostrada già interessata da chiusure di alcuni tratti il 15 e 16 dicembre scorsi. In quel caso i lavori servivano per permettere l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il protocollo da remoto di ponti e viadotti nell'autostrada A/20. Inoltre, dalle ore 07 del 15 dicembre sino alle ore 20 del prossimo 31 dicembre è in vigore la parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di Sant'Agata di Militello (km 107+070) e lo svincolo di Cefalù (km 168+190).