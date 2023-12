Aveva in casa oltre 28 chili di botti, denunciato trentottenne a Messina

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni a Messina per detenzione illegale di materiali esplodenti perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di oltre 28 chili di botti, tra cui batterie di fuochi d’artificio con marchio di fabbrica, candelotti di fabbricazione artigianale e quindi potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone.