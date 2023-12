Lipari, a 7 anni ingoia una moneta da un euro e con l'elisoccorso finisce al Policlinico di Messina

Il bambino di 7 anni voleva nascondere il soldino per paura che la sorellina glielo portasse via e lo ha messo in bocca. Involontariamente, lo ha ingoiato. È accaduto ieri sera, 26 dicembre, a Lipari intorno alle 23,30. Ad accorgersene è stata la stessa sorella, che lo ha riferito ai genitori. E subito il bambino è stato accompagnato al pronto soccorso. Per accertare la presenza della monetina è stata eseguita una radiografia e rinvenuta. Poi la richiesta dell'elisoccorso e il trasferimento a Messina. Intervento nel pronto soccorso pediatrico del Policlinico, per procedere ad eliminare la monetina. Il bambino poi potrà fare ritorno a casa.

Foto notiziarioeolie.it