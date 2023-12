Sant'Agata di Militello, muore dopo le dimissioni dall'ospedale: la procura apre un'inchiesta

Dopo le dimissioni dall'ospedale è morta a soli quarantotto anni. Ora i familiari chiedono giustizia per G.M, una donna affetta da fibrosi cistica. Abitava ad Acquedolci, nel Messinese, ed era stata ricoverata a Sant'Agata di Militello il 23 dicembre.

Si era sentita male nel pomeriggio ed era stata trasportata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso: aveva una forte emorragia. In base a quanto i parenti hanno raccontato ai carabinieri, era stata dimessa lo stesso giorno, intorno alle 22, ma è deceduto alcune ore dopo il rientro a casa.

La sua famiglia vuole la verità e in seguito alla denuncia, la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro di tutta la documentazione ospedaliera e della salma. Sul corpo della donna verrà infatti eseguita l'autopsia nelle prossime ore. Dall'esame autoptico, che sarà effettuato dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, potrebbero emergere importanti elementi per risalire alle cause del decesso e stabilire eventuali responsabilità da parte della struttura ospedaliera in cui era stata ricoverata.