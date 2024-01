Botti di Capodanno, esplode un petardo in casa a Messina e scoppia un incendio

Come ogni anno, il primo gennaio si fa anche la conta dei danni. Lo scoppio dei petardi costringe vigili del fuoco e ospedali a un super lavoro. E questa volta, forse la paura più grande l’ha vissuta una famiglia messinese, residente in viale Margherita, dove a causa di un petardo scoppiato all'interno di un'abitazione, si è innescato un incendio che ha provocato grossi danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per scongiurare il peggio. Tutti salvi ma le fiamme non hanno risparmiato molto in casa.

In totale, a Messina, sono cinque, i feriti per i botti della notte ma per fortuna tutti in modo non grave. In città tre persone, tra cui un bambino che rimasto lievemente ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche, due sono stati medicati al Policlinico e uno all’ospedale Piemonte. Per tutti la prognosi è inferiore ai dieci giorni.

Due invece i feriti in provincia, uno a Milazzo e un altro a Barcellona Pozzo di Gotto. Entrambi sono stati medicati all’ospedale di Milazzo, anche in questo caso si tratta di ferite lievi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nei quartieri di Santa Lucia sopra Contesse e alle Case gialle di Bordonaro per le cataste di legno in fiamme.