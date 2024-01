Incendio in un appartamento di Messina, vigili del fuoco al lavoro per cinque ore

Intorno alle 13 di oggi (2 gennaio) i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di via Antonino Bonsignore, al civico 24. L’intervento è durato circa 5 ore nei locali e nelle scale saturi di fumo e sostanze nocive e sono state fatte evacuare, per sicurezza, tutte le famiglie dei 25 appartamenti dello stabile. Le cause sono in fase di accertamento.