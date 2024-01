Il mare in burrasca investe un traghetto partito da Messina e fa ribaltare alcuni camion

Diversi autoarticolati e camion si sono mossi e ribaltati su un fianco nel traghetto Delta tour partito da Messina alle 2.30 e diretto a Salerno forse a causa del cattivo ancoraggio dei grossi mezzi sulla motonave. Lo denuncia Tania Andreoli (nella foto) presidente della Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani in una nota.

«La Laais - dice Andreoli - si attiverà da subito per fare chiarezza sul sinistro, probabilmente dovuto da negligenza ed imperizia, nonché dal mancato rizzaggio in presenza di mare a forza 8 ed invita i danneggiati a portare la propria testimonianza sui banchi della politica. In presenza di maltempo già preannunciato, le altre compagnie di navigazione avevano già sospeso la navigazione».