Bufera di vento alle Isole Eolie, le violente mareggiate sommergono i porticcioli

Alle Eolie continua la bufera di vento. La mancanza di collegamenti dura da quasi tre giorni e le violente mareggiate hanno sommerso alcuni porti. Aliscafi e traghetti sono ancora ancora fermi nelle banchine per il mare molto mosso (forza 6). Le isole principali (Lipari, Salina e Vulcano) sono prive di collegamenti da due giorni e mezzo, mentre le minori (Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi) addirittura da 72 ore.

I mini cicloni anche alle Eolie cominciano a colpire. Ieri, 7 gennaio, il vento soffiava a 60 chilometri orari. Un record per le sette isole. Mare con cinque metri e onde che addirittura hanno scavalcato i muraglioni di sette metri che difendono le strutture portuali, come nel caso di Rinella (nel video), nel Comune di Leni, sull'isola di Salina, o a Filicudi Pecorini (foto sotto), sommerso dai marosi.

A Vulcano la furia del mare, dalla spiaggia di Ponente, è finita lungo la strada, che si è trasformata in un fiume in piena, mentre ha retto bene alle ondate il nuovo porto di Malfa a Salina costato una ventina di milioni di euro. Per la seconda isola eoliana questo terzo porto potrà anche costituire uno scalo alternativo per aliscafi e chissà forse anche per navi, in caso di condizioni meteo avverse a Santa Marina e Rinella. Intanto, dalla prossima estate, appena ultimato, potrà ospitare un centinaio di barche di turisti e pescatori.

A Lipari l’ondata di ponente (oggi da ovest-sud-ovest) non ha investito la baia di Marina Lunga, dove continuano a sostare in rada due navi cisterna della Marnavi di Napoli e nella banchina il traghetto dei rifiuti, mentre a Pignataro è attraccato tranquillamente un aliscafo della Liberty Lines. A Marina Corta i marosi sono finiti lungo via Roma, depositando anche sabbia e terriccio. Ora la squadra comunale sarà al lavoro per ripulire il manto stradale. Non solo qui, a dire il vero. Mentre nelle alture delle isole si contano i danni soprattutto nelle campagne. Il meteo segnala: pioggia e schiarite, temperatura 16 gradi, umidità 73%, vento forte da ovest-sud-ovest 36 km/h.

