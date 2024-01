Messina, vandali a Giostra: bancali in fiamme davanti all'oratorio di San Matteo

Vandali in azione anche davanti alla chiesa. Davanti all'ingresso dell'oratorio della chiesa di San Matteo, a Messina, sono stati bruciati dei bancali in legno che hanno annerito il marciapiede e le mura della chiesa.

La segnalazione arriva dal direttore dell’oratorio salesiano, don Gabriele Cardaciatto, ed è stata raccolta da Raffaele Verso, presidente della V Municipalità di Messina: «Riteniamo certi comportamenti assurdi e di un’inciviltà indecorosa. Nel caso in cui dovesse trattarsi di uno sconsiderato gesto di mero vandalismo la situazione non perderebbe di gravità, diventando l’ennesimo atto di decadenza che questa città non ha più voglia di tollerare».

A Giostra, dove si trova la parrocchia colpita dai vandali, non è il primo atto del genere che si verifica. E adesso molti auspicano la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. «Siamo già al lavoro per porre rimedio a questo increscioso atto - ha aggiunto Verso -, investiremo la competente Commissione consiliare per chiedere all’amministrazione comunale di dotare la zona di un sistema di videosorveglianza.