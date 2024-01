Panarea, l'isola dei vip d'inverno si spopola e manca pure il pane

Panarea d’inverno si spopola con le attività quasi tutte chiuse e manca anche il pane. I pochi abitanti rimasti nell’isola dei vip e paradiso turistico estivo, sono su tutte le furie. Dei 350 residenti attualmente se ne contano 150 tra isolani ed extra comunitari. Gli altri, nel periodo invernale lasciano il loro scoglio che non garantisce più neppure i generi di prima necessità. L’operatore turistico Piero Di Lorenzo con al seguito la famiglia, lamenta anche la mancanza del pane.

«È dallo scorso venerdì mattina 5 gennaio - racconta agitatissimo - che non viene fatto il pane perché è partito il titolare. Sabato e domenica era festivo, poi si sapeva che sarebbe arrivato ol brutto tempo e siamo rimasti senza pane. Visto che le previsioni meteo marine avverse erano state preannunciate perché non garantiva il servizio invece di tenere l'isola anche senza pane?». E ancora: «I supermercati sono tutti chiusi, Nell'isola al porto aperto c'è solo il bar di Franco Catania. Due turisti l'altro giorno giravano a vuoto per comperare qualcosa». Dopo il latte delle scorse settimane che non era reperibile, ora tocca al pane. «Stamani – puntualizza Di Lorenzo - l'aliscafo delle 8 da Milazzo non arriverà e quindi neppure il pane. Se arriverà l'aliscafo delle 10 forse arriverà il panettiere». Al Comune non si parla di attività chiuse, e questi sono i risultati».

Foto notiziarioeolie.it