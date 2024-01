Paura a Capo d'Orlando: esplode una bombola in un appartamento, palazzo evacuato

Un forte boato, poi le fiamme. Momenti di paura a Capo d'Orlando, per l'esplosione di una bombola in appartamento, alimentava una stufa. È successo in via Tripoli: le fiamme si sono rapidamente diffuse in tutta l'abitazione, distruggendo mobili e arredi. A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona: decine le chiamate arrivate al numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivate due squadre del comando provinciale che hanno cirscostritto il rogo ed evitato il peggio. Sul posto, per precauzione, è giunta anche un'ambulanza del 118, ma chi abita nell'appartamente era momentaneamente uscito e non si sono registrati feriti. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere ai vigili del fuoco di intervenire. Il palazzo è stato evacuato.

Pochi giorni fa un altro incendio stava per sfociare in tragedia a Leonforte, in provincia di Enna. Una donna ha rischiato di morire nel rogo del suo appartamento. Il fumo e il fuoco si sono diffusi nel giro di pochi minuti in tutte le stanze dell'abitazione di via Campo sportivo e lei è rimasta intrappolata tra le fiamme. Non potevà né tornare indietro, né uscire, al punto da rimanere intossicata e perdere i sensi.

Alcuni passanti si sono accorti di quello che stava accadendo e non ci hanno pensato un attimo: sono entrati in casa e hanno trovato la donna per terra, svenuta. Con grande coraggio l'hanno trascinata fuori, dove è nel frattempo intervenuto anche un poliziotto libero dal servizio che ha messo in sicurezza l'area. A quel punto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno circoscritto le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente.