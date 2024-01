Picchia la zia e la manda in ospedale, divieto di dimora per un uomo di Motta D'Affermo

Divieto di dimora a Torremuzza, frazione di Motta D'Affermo, in provincia di Messina, per un uomo di 48 anni, accusato di aver più volte picchiato una congiunta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Mistretta, insieme ai militare della stazione di Motta D'Affermo, ci sarebbero stati molti episodi che sarebbero andati avanti per mesi, con violenze ai danni della zia, che in un'occasione ha riportato lesioni serie, tanto da dover essere ricoverata per parecchio tempo in ospedale. Una volta denunciato, all'uomo è stato dato, dopo le indagini e su ordine del tribunale di Patti, il divieto di dimora nella piccola frazione di Motta D'Affermo e in tutto il territorio.