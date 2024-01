Alcara Li Fusi si prepara a dare l'ultimo saluto a Paolo Zaiti, morto in un incidente: proclamato il lutto cittadino

Domani pomeriggio, mercoledì 17 gennaio, i funerali di Paolo Zaiti, il ragazzo di 21 anni di Alcara Li Fusi che ha perso la vita in un incidente stradale l'11 gennaio. Dopo l'autopsia che è stata disposta dalla procura di Patti ed è stata eseguita all'ospedale Papardo di Messina, la salma è stata restituita ai familiari.

In tantissimi, in questi giorni, si sono già stretti attorno al padre e alla madre del ragazzo che la sera della tragedia era alla guida di un fuoristrada. Il mezzo è finito in un dirupo e l'impatto non ha lasciato scampo a Paolo Zaiti. Feriti i tre amici che viaggiavano con lui. La procura ha aperto un fascicolo per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Durante i rilievi dei carabinieri, infatti, è stato trovato un pezzo di paraurti appartenente ad un altro mezzo, una jeep, che quella notte viaggiava in direzione opposta al fuoristrada di Zaiti.

Bisognerà quindi accertare se sono entrati in contatto. In questo caso, il ventunenne potrebbe avere perso il controllo in seguito all'impatto, ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa madre di Maria Santissima Assunta ad Alcara. Il sindaco di Alcara Li Fusi, Ettore Dottore, ha disposto il lutto cittadino.