In casa aveva 90 grammi di crack, 6 di cocaina e una pistola: arrestato a Messina

I carabinieri della stazione Messina Gazzi hanno arrestato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di una pistola clandestina e di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, militari dell’Arma trovato e sequestrato oltre 90 grammi di crack, sei grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. La perquisizione ha consentito ai carabinieri di rinvenire anche una pistola calibro 9 con matricola punzonata e tre cartucce dello stesso calibro, detenute illegalmente. L’arma è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici del caso. Il 51enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere in attesa di essere giudicato per i reati contestati.