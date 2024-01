Messina, al via i lavori alla piscina comunale Cappuccini: in estate la riapertura

La piscina comunale del complesso Cappuccini a Messina, tornerà ad essere fruibile, dopo una lunghissima attesa, non poche polemiche e anni di abbandono. Sono stati consegnati ieri mattina, dall’amministrazione comunale, i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, per un importo di 134.500 euro. Alla cerimonia erano presenti l’assessore Massimo Finocchiaro, il direttore dei lavori, Leopoldo Marchetta, e i responsabili dell'impresa Nova Cean Edil srl.

La ditta dovrà ultimare le opere entro 120 giorni, quindi l’impianto, se non ci saranno intoppi, dovrebbe essere fruibile già all’inizio dell’estate. Gli interventi riguarderanno il ripristino della vasca olimpionica da 50 metri, oltre alla ristrutturazione degli spogliatoi, degli impianti elettrici e di illuminazione e del percorso di accesso per i diversamente abili.

L’impianto risale alla metà degli anni Ottanta e poi era stata rimesso a nuovo per le Universiadi siciliane del 1997. Negli anni un lento e inesorabile destino aveva portato alla definitiva chiusura della piscina dei mesi scorsi. Sulla piscina Cappuccini, prima l’amministrazione De Luca e poi quella Basile, avevano innescato un contenzioso, risolto a favore del Comune, con la società sportiva affidataria Waterpolo che, seppur non avendo alcuna alternativa, a tutela dell’utenza e della continuità del servizio, avevano preferito arrivare alla chiusura. Adesso, si riparte.