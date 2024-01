Capre e pecore selvatiche, danni e disagi anche a Stromboli e a Ginostra

Dopo Alicudi anche a Stromboli e nel borgo di Ginostra è invasione di capre e pecore. E tra gli isolani c’è grande preoccupazione anche per i danni che stanno causando. Gianluca Giuffrè, presidente del comitato Per Ginostra si è rivolto anche al Presidente della Regione Renato Schifani ed all’Azienda Foreste Demaniali.

«Tutto ciò – evidenzia il presidente Giuffrè - a breve stravolgerà irrimediabilmente l’ecosistema isolano se non vi si porrà rimedio. Inoltre, la presenza massiccia di tali animali rischia di creare problemi di natura igienico-sanitaria. Nella borgata di Lazzaro, così come in località Timpone e nella zona centrale hanno già raggiunto le abitazioni rendendo difficile la convivenza con l’uomo».Ed ha richiesto che si «intervenga al più presto possibile con azioni concrete ed immediate che non si limitino solo a lunghi studi e censimenti».

Ad Alicudi, dopo le proteste degli isolani, la «questione capre» è al centro di un progetto esecutivo dell'assessorato regionale dell'agricoltura - dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale ed è stato previsto un piano di monitoraggio e di contenimento all'interno di quella che è la riserva naturale orientata dell'isola. Il progetto comporterà una spesa di 50.000 euro.

Foto notiziarioeolie.it