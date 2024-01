Gioiosa Marea, appicca un incendio nell'abitazione di alcuni familiari per contrasti su un'eredità: arrestato

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioiosa Marea con l’accusa di avere appiccato per questioni di eredità un incendio davanti all’ingresso e all’interno dell’abitazione di alcuni familiari, che non erano in casa. L’uomo era riuscito ad entrare, rompendo una vetrata.

I militari sono intervenuti dopo una richiesta al 112 e lo hanno bloccato. Aveva ancora le mani sporche di fuliggine ed ha ammesso le proprie responsabilità. Sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, successivamente è stato sorpreso in un negozio di Patti ed ha subito un secondo arresto per evasione dai domiciliari.

Su richiesta della procura, il gip Eugenio Aliquò ha convalidato i due arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere dell’indagato in relazione alla provvisoria imputazione del reato di incendio. L’arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Messina Gazzi.