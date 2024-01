Messina, rimprovera un alunno e il padre lo aggredisce: ferito un professore

Rimproverare un alunno è costato caro a un professore di Messina, aggredito al termine delle lezioni. Prima una discussione accesa, poi la violenza: il docente avrebbe prima rimproverato lo studente, poi sarebbe intervenuto il padre in sua difesa.

Il professore è stato colpito dal padre del ragazzo ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Dalla scuola è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire alla dinamica di quello che è accaduto. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di un docente in Sicilia: un episodio simile si era verificato ad Avola, in provincia di Siracusa. Un genitore, anche in questo caso dopo un rimprovero nei confronti del proprio figlio, aveva aggredito la preside.

L'uomo si sarebbe recato nei pressi dell'istituto scolastico e l'avrebbe prima minacciata e poi aggredita verbalmente. L'uomo, non contento, secondo testimonianze, avrebbe anche danneggiato l'auto della preside. Quest'ultima aveva avvertito un malore e sotto choc era stata accompagnata in ospedale. Sull'aggressione era anche intervenuto il sindaco di Avola, Luca Cannata, che aveva condannato l'episodio e, assieme alla giunta comunale, aveva espresso solidarietà alla preside.