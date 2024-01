Milazzo, uomo di 50 anni esce di casa e scompare: ricerche in corso

Sono ore d'ansia a Milazzo per la scomparsa di un uomo di 50 anni. Si tratta di di Antonio Dama, del quale non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo il racconto dei parenti, l'uomo sarebbe uscito volontariamente dalla sua abitazione, ma non sarebbe più rientrato.

L'atteggiamento insolito ha preoccupato i familiari che hanno deciso immediatamente di denunciare la scomparsa ai carabinieri. Questi ultimi hanno iniziato le ricerche nella zona.

Qualche ora fa c'era stata la segnalazione di un corpo in mare, è intervenuta la guardia costiera, ma dopo aver perlustrato il fondale, non è stato trovato nulla. Le motovedette sono comunque rimaste in azione di perlustramento.