Messina, colomba salvata dai vigili del fuoco: era rimasta impigliata nei cavi elettrici

Un piccione era rimasto impigliato ad un vecchio cavo utilizzato probabilmente per la linea telefonica, e sarebbe sicuramente morto se non fossero arrivati i vigili del fuoco, giunti in via La Farina, di fronte la chiesa di San Pietro e Paolo.

La squadra 1a proveniente dalla centrale, arrivata sul posto con auto pompa serbatoio e autoscala, è riuscita a salvare la colomba appesa a testa in giù poiché un filo attorcigliava le sue zampette bloccandola ed impedendole di volare. Una volta liberata dal cavo dove era appesa, i vigili del fuoco le hanno tolto il restante filo aggrovigliato che da lì a poco le avrebbe amputato parte delle zampe. La colomba è stata messa in luogo sicuro e, poco dopo, ha ripreso il suo regolare volo, in totale libertà.