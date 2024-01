Messina: operatore dell'Atm multa un'auto senza il tagliando di sosta, ma il proprietario lo aggredisce

Violenza contro un dipendente dell'Atm a Messina: l'uomo è stato aggredito da un automobilista dopo averlo multato per l'assenza del tagliando di sosta. È successo in piazza Unione Europea, dove l'addetto al controllo stava accertando la presenza dei ticket sui mezzi in sosta all'interno della Ztl. A scagliarsi contro di lui, il titolare di un'attività commerciale della zona che di fronte al verbale è andato su tutte le furie.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti. Sull'ennesimo caso di violenza nei confronti dei propri dipendenti è intervenuto il presidente dell'Atm di messina, Giuseppe Campagna, che si è anche recato sul posto: «Siamo di fronte a un fatto deplorevole - ha dichiarato - che ci lascia particolarmente turbati».

«Non è tollerabile che chi svolge il proprio lavoro possa essere aggredito in pieno giorno e in pieno centro perché sta svolgendo le sue mansioni correttamente e nel rispetto della normativa vigente. Ovviamente esprimo massima solidarietà e totale vicinanza al nostro lavoratore, che dopo l’accaduto ha accusato un piccolo malore che ha reso necessario anche l’intervento dei sanitari. Episodi del genere non dovrebbero mai accadere e siamo molto provati per quanto successo questa mattina».