Spadafora, pensionata trovata senza vita in casa: era morta da diversi giorni

I vicini di casa non la vedevano da diversi giorni: avevano cercato di contattarla, ma non rispondeva né al telefono, né al citofono. Dopo l'allarme è scattato l'intervento dei vigili del fuoco in una palazzina di via Galleano a Spadafora, dove una donna è stata trovata senza vita. Si tratta di una settantenne che abitava da sola. I soccorritori sono riusciti ad accedere nell'appartamento tramite l'autoscala e poi attraverso una finestra: per la pensionata non c'è stato niente da fare, il decesso risalirebbe infatti a diversi giorni fa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale per una prima ispezione cadaverica.

A fine dicembre un altro dramma della solitudine a Favara, in provincia di Agrigento. Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione: il cadavere della settantaquattrenne è stato scoperto dai vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa. Il figlio, che non aveva notizie da diversi giorni, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con la madre ne attraverso il telefono e neanche suonando ripetutamente alla porta, ha deciso di allertare le forze dell'ordine.