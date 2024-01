Messina, tragedia sfiorata in viale Boccetta: pullman finisce sulle auto in sosta

Poteva avere conseguenze molto gravi un incidente che si è verificato in viale Boccetta a Messina: un pullman è finito contro alcune auto parcheggiate, i danni sono stati ingenti. Non si sono registrati feriti, ma nella zona è esploso il caos. L'autobus si è schiantato sui mezzi parcheggiati poco dopo essere uscito dalla tangenziale. La prima auto colpita è finita sulle altre, in tutta l'area il traffico è rimasto bloccato per ore, in attesa dei soccorsi, dei rilievi e poi della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

«La società Campagna e Ciccolo, in merito all’incidente occorso nella giornata odierna verso le 11 sul viale Boccetta - è la nota della società - che ha visto coinvolto un proprio mezzo, precisa, anzitutto, che il veicolo non era in servizio e non vi erano passeggeri a bordo. Il mezzo era fermo per un intervento di riparazione relativo all’impianto elettrico, che nulla ha a che vedere con l’impianto frenante. Terminata la riparazione, il mezzo, non appena rimesso in moto, è scivolato in avanti, urtando un’auto in sosta che, a sua volta, ha fatto carambola su un’altra, anche a causa della pendenza della strada e della presenza di un albero che ha fatto un gioco di leve».