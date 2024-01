Paura a Messina per l'incendio in un ex hotel: nessun ferito

Paura a Messina nella notte. Un incendio è divampato all'interno dell'ex hotel Paradise in via Consolare Pompea. Secondo quanto ricostruito dagli uomini del vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e impedire ulteriori danni alla struttura, non ci sarebbero feriti e oltre la paura non ci sono stati, per fortuna, grossi danni.

L'hotel infatti è chiuso da tempo ma è spesso scelto da senzatetto come rifugio: nessuno però si è fatto male. Sono intervenuti anche i carabinieri per motivi di ordine pubblico. La situazione è tornata alla normalità.