Vulcano, l'unica via di fuga invasa da pietre e detriti

A Vulcano è quasi impraticabile la strada che da Gelso conduce al porto, unica via di fuga nel caso dovesse risvegliarsi il cratere e rendere necessario percorrerla. Per questo i residenti del borgo turistico si sentono abbandonati.

Rosalba Basile, portavoce della comunità, si è rivolta anche al oresidente della Regione Renato Schifani, al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e alla Città metropolitana di Messina. «La strada provinciale 179 d – ha esordito – è stata interessata lungo tutto il percorso da una bomba d’acqua tra la notte del 10 e 11 gennaio 2024, rendendola impercorribile a causa dei detriti (sabbia e pietre) che hanno invaso le carreggiate, caduti dal costone interessato da incendi devastanti avvenuti nel periodo estivo, che lo hanno reso fragile». Solo il Comune è intervenuto. «Il Comune di Lipari con i volontari della protezione civile è prontamente intervenuto - continua -, aprendo un varco tra fango e detriti, per permettere il passaggio ad autovetture solo su una parte di carreggiata, mentre la rimanente parte della strada è stata usata per ammassare sabbia e detriti ed ancora li in attesa di essere smaltiti; anche perché essendo una strada provinciale, il Comune non può fare altro».