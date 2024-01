Taormina, sorpreso con 17 dosi di cocaina: arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Taormina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, suddivise in 17 dosi. La droga era dentro un pacchetto di sigarette che teneva nella tasca dei pantaloni. Il giovane, originario di Catania, era stato sottoposto ad un controllo al casello autostradale di Taormina, dai poliziotti del commissariato locale impegnati in specifici servizi antidroga. Nel portafoglio aveva anche 900 euro in banconote di vario taglio, la somma è stata sequestrata perché considerata probabile provento dell’attività di spaccio. A questo punto è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il giovane è quindi comparso davanti al giudice del tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.