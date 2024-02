Aumentano i pedaggi sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania, ecco di quanto

Aumentano i pedaggi sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania, le autostrade Siciliana gestite dal Cas. Ogni utente pagherà il 2,3% in più, seguito all’adeguamento a una norma nazionale. E subito sono arrivate le polemiche.

«Non lo ritengo opportuno. Le nostre autostrade sono tra le più vecchie e pericolose d’Italia e necessitano di interventi di manutenzione e ammodernamento che purtroppo vanno a rilento – dice il deputato regionale Bernadette Grasso -. Per questo motivo, ho chiesto che il Presidente del Cas venga in speciale audizione in commissione ambiente e territorio all’Ars. Gli chiederemo spiegazioni e l’impegno a rivalutare questa decisione».

Continua Grasso: «Chiederò quali sono i criteri che hanno portato a tale aumento, quali sono i progetti e i tempi per migliorare le condizioni delle nostre autostrade, e quali sono le garanzie per i cittadini e i pendolari che le utilizzano quotidianamente. Non mi arrenderò alla logica del “pagare di più per avere di meno”. La Sicilia merita di più».