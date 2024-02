Barcellona Pozzo di Gotto, appartamento in fiamme: salvate una famiglia e una vicina che non si era accorta di nulla

Paura a Barcellona Pozzo di Gotto per un incendio divampato in un appartamento. È successo in via Caduti di Nassiriya: le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti nell'abitazione al primo piano, il fumo ha raggiunto la strada ed è stato necessario evacuare tutto l'edificio.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posoto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e un'autobotte pompa, oltre all'autoscala: i soccorritori hanno infatti messo in salvo la famiglia che abita nell'appartamento in fiamme e subito dopo una vicina di casa. Un'anziana che abita al terzo piano non si era infatti accorta di nulla.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere l'incendio e ad evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Non si esclude che nell'abitazione si sia verificato un corto circuito. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'edificio sono andate avanti per oltre tre ore, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118 per precauzione, ma non si sono registrati feriti.