Il tribunale di Lipari aumenta l'organico: in arrivo giudici e personale

«Con la presentazione – spiega - da parte di Erica Mazzetti, deputato nazionale di Forza Italia, della proposta di legge sulle isole minori, si pone fine alla situazione di precarietà, generata dalle proroghe annuali, delle sedi distaccate dei Tribunali di Portoferraio, Ischia e Lipari. Con l’art. 15 si sancisce il ripristino delle suddette sedi perché i gap legati all’insularità non sono un fattore temporaneo ed i maggiori oneri, dovuti agli spostamenti che la loro cancellazioni aveva creato, non possono, anch’essi, costituire un altro fattore di penalizzazione».

«Siamo felici per questo risultato – commenta il sindaco Riccardo Gullo - l’amministrazione Comunale ha preferito operare in maniera istituzionale e con il supporto dell’A.N.C.I.M. per la stabilizzazione della sede distaccata del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sede di Lipari - al fine del definitivo superamento della situazione di precarietà organizzativa in atto esistente, anche nel contesto eoliano relativamente a questa fondamentale Funzione dello Stato».

Per sollecitare il potenziamento dell’organico, si era mobilitato anche il gruppo di minoranza che aveva richiesto l’auto convocazione del consiglio comunale. Ma ben due riunioni non si sono svolte perché la maggioranza ha preferito non presentarsi.