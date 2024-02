Camion cade da un ponte sulla Messina-Palermo: volo di dieci metri tra Brolo e Ficarra, ferito il conducente

È uscito di strada, poi ha divelto il guardrail e ha fatto un volo di dieci metri. Incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto tra Brolo e Ficarra, dove un camion è precipitato. Il mezzo pesnate trasportava dei grossi fusti che contenevano succo di limone: il conducente di cinquantaquattro anni, per cause ancora in fase di accertamento, ne ha perso il controllo ed è rimasto ferito.

Il mezzo e il carico sono andati completamente distrutti. L'impatto si è infatti rivelato violentissimo, l'uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del camione ed è stato estratto dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. È stato trasportato al Trauma center del Policlinico di Messina con l'elisoccorso, dove è stato ricoverato.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Brolo, la polizia municipale, la protezione civile e la polizia stradale di Sant'Agata di Militello che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico: lunghe code d'auto si sono formate sull'autostrada, in direzione Palermo, in attesa dei soccorsi e del trasporto in ospedale del conducente rimasto ferito.