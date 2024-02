Messina, sbarcano con 5 chili di hashish: arrestati due giovani somali

Cinque chili di hashish sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Messina, che hanno arrestato due giovani di origine somala che si trovavano a bordo di un bus di linea appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Grazie al fiuto del cane antidroga Edipo, i militari hanno individuato uno zaino sospetto tra i bagagli dei viaggiatori. All’interno c’erano 50 panetti di stupefacente. Lo zaino era di un ragazzo che viaggiava con un suo connazionale. I due provenivano da Bologna e sono stati portati in caserma. Uno non aveva documenti di riconoscimento ed è risultato illegalmente presente sul territorio dello Stato, in quanto sprovvisto di titolo di soggiorno. I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e trasferiti nel carcere di Gazzi.

La droga, avvolta nel cellophane riportava un’etichetta con la scritta «Forza Napoli», secondo gli investigatori per ricondurla ad una determinata qualità. Il narcotico, venduto al dettaglio sulle locali piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 50.000 euro.